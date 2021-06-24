السفيرة البريطانية تصل إلى وزارة الخارجية الروسية

وصلت السفيرة البريطانية في موسكو ديبوراه برونرت إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم استدعاؤها على خلفية تصرفات المدمرة البريطانية ديفندر في البحر الأسود.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه سيتم استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية على خلفية الحادث.

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن المدمرة البريطانية ديفندر عبرت الحدود الروسية ودخلت المياه الروسية على بعد ثلاثة كيلومترات في منطقة رأس فيولنت (القرم). بعد ذلك، نفذت سفينة حرس الحدود الروسية إطلاق نار تحذيري، ونفذت طائرة سو-24إم قصفًا تحذيريًا" على طول مسار المدمرة.