بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية أنشطة جيشي البلدين لمنع التوتر في إدلب السورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية النشاط المشترك للعسكريين الروس والأتراك، الهادف إلى منع التوترات في إدلب السورية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "خلال النظر في مسائل التسوية السورية، تم التأكيد على أهمية الأنشطة المشتركة للجيشين الروسي والتركي الهادفة إلى منع تصعيد التوترات في إدلب وشمال شرقي البلاد، ومحاربة الجماعات الإرهابية المتبقية في هذه المناطق".

كما شارك بوتين انطباعاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي الذي جرى في جنيف 16 حزيران/ يونيو.

وجاء في بيان الكرملين: "شارك فلاديمير بوتين انطباعاته حول مفاوضاته التي جرت في جنيف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الشخصية والعمل المشترك على مستويات أخرى".

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقرار الروسي باستئناف الرحلات الجوية مع تركيا، وبدء توريد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك- V".

وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بحث الرئيسان القضايا الملحة في التفاعل الروسي- التركي في عدد من المجالات. وأعرب رجب طيب أردوغان عن امتنانه للجانب الروسي على قرار استئناف الرحلات الجوية مع تركيا، كما أعرب عن امتنانه لبدء توريد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك -V".

هذا وكان مقر العمليات المختص بمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في روسيا، قد أعلن في وقت سابق، عن استئناف الرحلات المنتظمة والرحلات المستأجرة (الشارتر) إلى تركيا اعتبارا من 22 حزيران/ يونيو.