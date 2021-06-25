روسيا: إطلاق الرحلات الجوية سيحفز على توريد طائرات حديثة لمصر

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن فتح الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية يمكن أن يحفز المفاوضات بشأن توريد طائرات مدنية روسية حديثة إلى مصر.

وجاءت تصريحات مانتوروف خلال رده على سؤال بشأن موعد تسليم مصر طائرات من طراز "إم إس-21" و"سي سي جي" المدنية لمصر قائلا "لم يحدد أحد موعدًا نهائيًا واضحًا، نحن نواصل هذا العمل مع الشركاء المصريين وتحدثنا حول اتخاذ القرار بشأن بدء الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وهذا الأمر قد يساهم بتنشيط التنسيق بين الطرفين في مختلف المجالات، ولا سيما تعزيز المفاوضات بشأن تسليم دفعة من هذه الطائرات لمصر".

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينينس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع الانتهاء من المسائل الفنية بشأن فتح حركة الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية قريبا.

وكانت روسيا قد استأنفت حركة الطيران إلى العاصمة المصرية القاهرة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقفت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بقرار من روسيا، منذ خريف 2015، في أعقاب تفجير طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية للمقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.