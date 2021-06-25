روسيا توصي بتطعيم السياح في حال عدم وجود موانع

أوصت الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة بأن يتم تطعيم السياح ضد كورونا، إذا لم تكن هناك موانع طبية أو موانع أخرى.

وقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية للسياحة زارينا دوغوزوفا: "نرى أن الوضع صعب، ويتطور بشكل غير متساو في المناطق ويتطلب مستويات مختلفة من القيود للحد من نمو الإصابة".

وأضافت: "تتمثل المهمة الرئيسية للوكالة الفيدرالية للسياحة في منح السياح فرصة السفر بأمان ومواصلة رحلتهم. لذلك نوصي بتلقيح الأشخاص، إذا لم تكن هناك موانع طبية أو موانع أخرى، حتى يعود الوضع إلى طبيعته"، مشيرة إلى أنه "في أقرب وقت ممكن سيتم رفع القيود تدريجيا".

وفي إجراء مشابه، قال حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، يوم أمس الخميس، إنه يلزم إجراء اختبار "بي سي آر" سلبي أو وثيقة تؤكد التطعيم من أجل الدخول إلى الفنادق والمنتزهات في المنطقة اعتبارًا من 1 يوليو/تموز، وبدءًا من 1 أغسطس/آب، سيستقبلون الضيوف فقط مع شهادة التطعيم.

وفي الأمس أيضا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في موسكو أن شهادة الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" لا تعتبر تصريحا طبيا يخول صاحبه الدخول إلى المنشآت التي تطالب زائريها بوجود اعتمادات تثبت خلوهم من الفيروس.

وقال مقر العمليات بأن هذه الوثائق لن تخول صاحبها الدخول إلى المنشآت أو التجمعات الرياضية.

وأضاف المقر بأن السياح الراغبين بزيارة المطاعم والمؤسسات في العاصمة موسكو، يحتاجون لإصدار "QR code" أو ما يعرف بـ"رمز الاستجابة السريعة"، والذي يتم الحصول عليه بعد تعبئة استمارة خاصة يثبت فيها الشخص خلوه من الفيروس أو أنه قد أصيب به سابقا أو تلقيه اللقاح.

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.

وسجلت روسيا، اليوم الجمعة، 20393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، معظمها في موسكو مع 7916 حالة، و601 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19" خلال الـ24 الساعة الماضية، كرقم قياسي منذ 21 يناير/كانون الثاني ليصل إجمالي الوفيات إلى 132064.