برمجيات روسية تظهر في أسواق عدة دول أفريقية عام 2022

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مطوري البرمجيات الروسية دميتري كوميساروف، اليوم الجمعة، أن مطور البرمجيات "موي أوفيس" يخطط لدخول أسواق 15 دولة أفريقية في عام 2022، بينما قد تصل مبيعاته في أفريقيا في السنوات المقبلة إلى ربع إجمالي إيرادات الشركة.

وقال كوميساروف لوكالة "سبوتنيك": "يمكن أخذ قائمة بالدول الأفريقية الكبيرة، أعتقد أنه في العام المقبل سنكون في ما بين 10 إلى 15 بلدا على الأقل، وفي المستقبل نتوقع أن نعمل في حوالي 30 دولة، والآن تجلب لنا أفريقيا حوالي 6-7% من إجمالي الإيرادات، نخطط في العام المقبل، لأن تجلب أفريقيا 10-15 بالمئة وخلال 3-5 سنوات - 20-25 بالمئة".

وأضاف كوميساروف "بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من النمطية، هناك ثمانية بلدان في أفريقيا حيث الناتج المحلي الإجمالي أكبر من نصيب الفرد في روسيا. كما أن إفريقيا مثيرة للاهتمام نظرًا لوجود نسبة شبابية سكانية كبيرة: ففي بوروندي، يشكل أطفال المدارس ما يقرب من نصف السكان. ومتوسط العمر المتوقع هناك بدأ مؤخرًا في النمو، ينبغي أن يعتادوا العمل على البرمجيات الروسية على العلامات التجارية الروسية".

هذا وتعد أفريقيا مصدر اهتمام لدى المطورين الروس، أولاً وقبل كل شيء، بحجم سوقها، وهو أكبر بكثير من السوق الروسي، وبالتالي، فإن عدد مستخدمي الهاتف المحمول هناك يتجاوز 600 مليون، ومن المتوقع أن يرتفع إلى مليار في القريب العاجل.

"موي أوفيس" عبارة عن منصة مكتبية للعمل مع المستندات والاتصالات، تم تطويرها بواسطة شركة "التقنيات السحابية الجديدة"، ويعتبر أكبر مساهم "مخبر كاسبيرسكي" الروسي. منذ آذار/ مارس 2016 ، أصبحت منتجات "موي أوفيس" مُدرجة في سجل البرنامج الروسي التابع لوزارة الاتصالات والإعلام.