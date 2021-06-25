بوتين يجري مباحثات مع نظيره الصيني في 28 يونيو/ حزيران

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 28 يونيو/ حزيران، مباحثات عبر الانترنت مع نظيره الصيني لبحث وتقييم آفاق تنمية التعاون بين البلدين.

وأصدر الكرملين بيانا رسميا قال فيه "في 28 يونيو يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، محادثة على شكل مؤتمر عبر الفيديو بالتزامن مع الذكرى العشرين لتوقيع المعاهدة الروسية الصينية بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون".

وأشار البيان إلى أن رئيسي الدولتين سيتبادلان التهاني ويقيمان الوضع الحالي وآفاق تنمية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين.

وكانت موسكو وبكين قد وقعتا مذكرة تعاون بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية كما تجمع الدولتين اتفاقات ومعاهدات مشتركة عدة في مختلف المجالات.

كما أظهرت معطيات هيئة الجمارك العامة الصينية نموا للتبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 8.5 في المئة خلال الشهرين الأولين من عام 2021 لتصل إلى 18.78 مليار دولار.