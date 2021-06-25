هيئة حماية المستهلك الروسية: الأعداد تضاعفت ويجب التقيد بالإجراءات

قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، إن الوضع الوبائي في روسيا لا يزال صعبًا، فهو متوتر في عدد من المناطق، مشيرة إلى تضاعف معدل الإصابة.

وأضافت بوبوفا: "لا يزال الوضع الوبائي في البلاد اليوم صعبًا، وبلغت الزيادة في الإصابة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسابيع الأربعة الماضية، 100%".

وقالت: "أود أيضًا أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن اكتشاف الحالات غير المصحوبة بأعراض المرض قد تضاعف أيضًا، وهذا يشير إلى الحاجة إلى الامتثال لجميع التدابير التقييدية".

ونوهت إلى أن "الأخطر هو من يحمل الفيروس من دون أعراض، حيث، ولسوء الحظ، لا تظهر علامات المرض، وهو بذلك يتسبب بتوزيع العدوى دون أن ينتبه، وهذه أيضًا يتطلب منا معرفة مهمة، مرة أخرى، الامتثال لجميع الإجراءات التقييدية، أولاً وقبل كل شيء ارتداء القناع الوجهي".

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/ يونيو الجاري.

وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، قد صرحت بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.

وسجلت روسيا، اليوم الجمعة، 20393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، معظمها في موسكو مع 7916 حالة، و601 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19" خلال الـ24 الساعة الماضية، كرقم قياسي منذ 21 يناير/ كانون الثاني ليصل إجمالي الوفيات إلى 132064.