وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، تصرفات المدمرة البريطانية "ديفيندر" في البحر الأسود بالإخفاق الملحمي ووصمة عار على جبين البحرية البريطانية والبنتاغون.

ودعا كوناشينكوف "البنتاغون وقيادة القوات البحرية البريطانية، الذين يقومون بإرسال سفنهم الحربية إلى البحر الأسود إلى عدم ملاعبة القدر والسير خلف جنرالات الأسطول الأوكراني، بل إلى الاسترشاد بالعقل".

كما وصف كوناشينكوف استفزازات المدمرة البريطانية "ديفيندر" في البحر الأسود، والتي غيرت مسارها فجأة من المياه الإقليمية الروسية بعد طلقات تحذيرية من سفينة دورية، بأنها "إخفاق ملحمي" "سيبقى وصمة عار ذات رائحة نفاذة على سمعة البحرية الملكية لوقت طويل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، أن المدمرة البريطانية "ديفيندر" عبرت الحدود الروسية بالقرب من القرم. مقابل ذلك أطلق أسطول البحر الأسود الروسي، قذائف تحذيرية.