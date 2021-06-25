اجتماع روسي - أمريكي لبحث الاستقرار الاستراتيجي ولتطوير معادلة أمنية

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أنه بحث خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية عقد لقاء روسي - أمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي في شهر تموز/ يوليو المقبل.