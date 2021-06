روسيا تنفذ إطلاقا ناجحا لصاروخ "سويوز 2.1 ب" يحمل قمرا صناعيا من الجيل الجديد

موسكو - سبوتنيك. وجاء ببيان إدارة المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو - فضائية الروسية صاروخ نقل من طراز "سويوز 2.1 ب" يحمل على متنه قمرا صناعيا من الجيل الجديد تابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الموافق 25 يونيو/ حزيران عند الساعة 22.50 بتوقيت موسكو".

