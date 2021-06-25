روسيا تنفذ إطلاقا ناجحا لصاروخ "سويوز 2.1 ب" يحمل قمرا صناعيا من الجيل الجديد

موسكو - سبوتنيك. وجاء ببيان إدارة المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو - فضائية الروسية صاروخ نقل من طراز "سويوز 2.1 ب" يحمل على متنه قمرا صناعيا من الجيل الجديد تابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الموافق 25 يونيو/ حزيران عند الساعة 22.50 بتوقيت موسكو".

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ونوه البيان إلى أن عملية الإطلاق تمت من "منصة إطلاق في الموقع الرابع للقاعدة الفضائية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع الروسية (بليسيتسك) في منطقة أرخانغيلسك".

وأكدت وزارة الدفاع أن جميع العمليات السابقة للإطلاق وإطلاق صاروخ الفضاء تمت بشكل اعتيادي وضمن الظروف الطبيعية.

وبينت الوزارة أن "القواعد الأرضية للقوات الفضائية التابعة للقوات الجو- فضائية راقبت إطلاق وتحليق الصاروخ".

الجدير بالذكر أن عملية الإطلاق هذه هي الثانية لصواريخ النقل المتوسطة "سويوز 2" التي تمت من قاعدة بليسيتسك الفضائية في عام 2021، حيث تمت العملية الأولى في الثاني من فبراير/ شباط عام 2021.