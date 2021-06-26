مقتل شخص وجرح اثنين خلال إطلاق نار في إيفانوفو الروسية

أفاد مصدر في وكالة إنفاذ القانون بأن شخصا قد قتل وجرح اثنان نتيجة إطلاق نار في منطقة إيفانوفو، وتم اعتقال أحد المشتبهين.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قتيل واثنان في حالة خطيرة في العناية المركزة بسبب إطلاق نار ضمن منطقة إيفانوفو"،

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، وقع صراع مع تبادل لإطلاق النار في (كوخما) بإقليم إيفانوفو.

وتم لاحقا اعتقال ضباط نفاذ القانون لأحد المشتبه بهم في إطلاق النار في مدينة (كوخما) بإقليم إيفانوفو.

وجاء في الرسالة "تم اعتقال شخص من قبل ضباط إنفاذ القانون ، ويجري اتخاذ إجراءات عملية للبحث عن بقية الأشخاص المتورطين في الجريمة".

ومازال التحري جاريا.