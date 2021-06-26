أشادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، باعتبار سفيرة الولايات المتحدة في كييف المرأة الأكثر نفوذا في أوكرانيا.

تصدرت السفيرة الأمريكية في كييف، كريستينا كيفين، تصنيف النساء الأكثر نفوذاً في أوكرانيا وفقًا لمجلة "فوكوز"، حيث أعطى القراء المركز الثاني لزوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأعطي المركز الثالث للمدعي العام للبلاد، إيرينا فينيديكتوفا.

واعتبرت زاخاروفا في كلمة نشرتها على قناتها في "تيلغرام"، أنه يمكن النظر إلى الاعتراف بالسفيرة الأمريكية في أوكرانيا باعتبارها المرأة الأكثر نفوذاً في البلاد كنتيجة لسياسة كييف المتمثلة في المتاجرة بالمصالح الوطنية.

وبحسب زاخاروفا، فقد أدى الانقلاب السياسي في أوكرانيا والمتاجرة بالمصالح الوطنية للبلاد، بالإضافة إلى أمور أخرى، إلى ظهور "نصب تذكارية لمن نفذوا المحرقة والمواجهة المدنية في أوكرانيا"، في إشارة إلى القوى الخارجية.

وجاءت ضمن المراتب الخمسة الأولى للنساء الأكثر نفوذا في أوكرانيا، رئيسة حزب "كل الأوكرانيين"، يوليا تيموشينكو والسفيرة البريطانية ميليندا سيمونز.

وكانت السفيرة الأمريكية في كييف، كريستينا كيفين، قد دعت كييف لإصدار قرار بتأميم مصنع "موتور سيتش" وكذلك فرض عقوبات على رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة الأوكرانية، وحزب "من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدشوك، ونائبه، تاراس كوزاك.