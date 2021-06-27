الخارجية الروسية تعلق على تصريحات السفيرة الألمانية في كييف بشأن الحرب مع موسكو

ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على تصريحات السفيرة الألمانية لدى كييف بشأن مخاوف "الناتو" من الحرب مع روسيا.

وجاء الرد الروسي من خلال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت "من المريح استخدام عبارة السفيرة الألمانية لإعطاء مثال على الاختلاف بين النظرة العالمية لروسيا وأيديولوجية دول الناتو حيث يخشى الجميع الدخول في حرب مباشرة مع روسيا، أي أنها مسألة خوف".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "روسيا من حيث المبدأ تعمل من أجل نشر السلام والمحبة في العالم وليس مثل ما تفكر دول أعضاء الناتو دائما يعتبرون أن الخوف مصدر للمواجهة وهذا هو الفرق بيننا".

وتابعت قائلة: "أعضاء الناتو لا ضمير لهم، ففي البداية استخدموا الحلف وقاموا بتخريب أوكرانيا التي خسرت سيادتها الكاملة وتذكروا اليوم أن لديهم بعض القيود القانونية".

وأكدت زاخاروفا أنه "كان من الضروري أن نتذكر الحق والأخلاق عندما وضعوا خدماتهم الخاصة في الوزارات والإدارات في أوكرانيا ودربوا المسلحين".