بوتين يعطي تعليماته بشأن بدء تلقيح الأجانب والعمال الوافدين إلى روسيا

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعليمات إلى مجلس الوزراء لتنظيم تلقيح المواطنين والعمال الأجانب الوافدين إلى روسيا بهدف العمل حتى 15 يوليو/تموز المقبل.

وأصدر موقع الكرملين بيانا رسميا بهذا الشأن وجاء فيه: "لتعزيز الوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد أعطى رئيس البلاد تعليماته بتطعيم المواطنين الأجانب الوافدين إلى روسيا لغرض العمل".

وأضاف البيان: "سيصار إلى تحديد مصادر التمويل هذه العملية من ميزانية خاصة".

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في وقت سابق، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.