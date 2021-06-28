روسيا تبدأ تطعيم الأجانب ضد فيروس كورونا

ووفقا لموقع "مير24" الروسي، فإن سوبيانين أكد أنه يستخدم لقاح "سبوتنيك لايت" لتطعيم الأجانب، مشيرا إلى أن اختيار هذا الدواء لم يكن عرضيا بعد التأكد من صعوبة المهاجرين على تلقي دورة تطعيم كاملة نظرا لحركة المهاجرين المستمرة بين المناطق.

وقال "في البداية، سنقوم في الأيام العشرة الأولى بتنفيذ ذلك، هذا في وضع اختبار بناءً على طلب أصحاب العمل حتى تتمكن مجموعات العمل المنظمة بشكل مستقل من الحضور وتنظيم التطعيمات لموظفيها. في المستقبل، بالطبع، سنعمل على تبسيط هذا المخطط وتوسيعه لجعله أكثر سهولة بالنسبة لمعظم مجموعات العمال المهاجرين، الذين كانوا في موسكو لفترة طويلة".

هذا وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا، للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل، بحلول 15 يوليو المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني للكرملين، أمس الأحد، أن الرئيس الروسي أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض.

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات الروسية لاتخاذ عدد من الإجراءت التقييدية للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه، أهمها فرض إجبارية التطعيم لعدد من الفئات والقطاعات.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.