عاصفة مطرية تضرب موسكو وتتسبب بإغلاق بعض محطات مترو الأنفاق..فيديو

شهدت العاصمة الروسية اليوم الإثنين هطولا غزيرا للأمطار مصحوبا برياح قوية، الأمر الذي أدى لإغلاق بعض محطات مترو الأنفاق.

حيث تسرب المطر الغزير الى محطة "ياسينفو" مما أدى لإغلاق المحطة لبضع من الوقت.

كما وتسببت الرياح القوية بتكسير أغصان بعض الأشجار وإيقاف حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية.

وأفادت وزارة الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي عن 15 ألف شخص في منطقة بالاشيخا القريبة من موسكو وتجري أعمال الإصلاح لإعادة التيار الكهربائي.

هذا وكانت وزارة الطوارئ قد حذرت سكان العاصمة من العاصفة بإرسال رسائل نصية على الهواتف، تدعو فيها السكان للحذر.