أسطول البحر الأسود الروسي يراقب تحركات سفن الناتو خلال مناورات "نسيم البحر"

موسكو- سبوتنيك. وأكد المركز في بيان: "نفذت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود مجموعة من الإجراءات للسيطرة على تحركات سفن الناتو والدول الأخرى المشاركة في تدريب "نسيم البحر – 2021" ، والذي بدأ في 28 حزيران/يونيو 2021، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

في وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية ، إيغور كوناشينكوف ، إنه تحت غطاء مناورات " نسيم البحر"، سيزود الناتو أوكرانيا بأسلحة حديثة، والتي سيتم نقلها لاحقًا إلى القوات والكتائب الوطنية في دونباس.

هذه المناورات التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997 يشارك فيها 5 آلاف جندي و 32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، من32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأميركية والأوكرانية.

وتوصف هذه المناورات التي ستجرى في الفترة من 28 حزيران/يونيو الجاري، إلى 10 تموز/يوليو القادم في البحر الأسود، بأنها حدث هام لحلف الناتو على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب بينها دول عربية.