سفير واشنطن لدى موسكو يناقش مع أوشاكوف نتائج قمة بوتين وبايدن

أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، اليوم الاثنين، أنه التقى بمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، وناقش معه نتائج القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي، فلاديمير بوتين.

موسكو- سبوتنيك . وقال سوليفان، في تصريحات لقناة "تي في راين"، إنه "التقى أوشاكوف، واتفق الجانبان على أن اجتماع 16 يونيو/ حزيران كان مفيدا لكن مجرد بداية للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا".

وأوضح، أن "بوتين وبايدن ناقشا في جنيف مسألة الحصول على تأشيرات للدبلوماسيين الأمريكيين لتتمكن من استبدال الموظفين المحليين في البعثات الدبلوماسية في روسيا".

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أعلن يوم الخميس الماضي، أنه بحث خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية عقد لقاء روسي أمريكي حول الاستقرار الإستراتيجي في شهر يوليو/ تموز المقبل.

هذا والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري. واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأمريكي في جنيف، 4.5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

واتفق الرئيسان الروسي والأمريكي خلال لقائهما على عودة سفيري البلدين إلى مقري عملهما، كما ذكر الرئيسان أن التمديد المؤخر لمعاهدة "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن يدل على تمسك البلدين بمراقبة الأسلحة النووية، وأنه من أجل تحقيق هذه الأهداف ستطلق روسيا والولايات المتحدة في أقرب وقت الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي والذي سيكون جوهريا ونشطا.