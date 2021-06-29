بيسكوف: اتصالات الرئيس فلاديمير بوتين مع القيادة السعودية عشية اجتماع "أوبك+" لم يتم التخطيط لها بعد

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن اتصالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القيادة السعودية عشية اجتماع "أوبك +" لم يتم التخطيط لها بعد.

ومن المقرر عقد اجتماع التحالف في الأول من يوليو/تموز.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين: "لا ، لم يتم التخطيط لذلك بعد".

وأفاد ألكسندر نوفاك، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن روسيا نفذت صفقة "أوبك +" في شهر مايو/ أيار، بنتيجة أفضل مقارنة بشهر أبريل/نيسان، حيث إنها اقتربت من نسبة 100 في المئة.

وكانت "أوبك +" قد اتفقت على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع، السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.