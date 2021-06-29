صندوق الاستثمار الروسي: لقاح "سبوتنيك-V" أثبت فعاليته في الإمارات

أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن لقاح "سبوتنيك-V"ضد فيروس كورونا أثبت فعاليته وأمانه أثناء التطعيم في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الصندوق في بيان "يعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن بيانات من وزارة الصحة الإماراتية حول استخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، والتي تدل على فعاليته العالية ومعدلات الأمان أثناء تطعيم السكان. فاعلية اللقاح مبنية على تحليل بيانات أكثر 81 ألف شخص تلقوا التطعيم بكلا مكوني "سبوتنيك-V" والتي بلغت نسبة 97.8٪".

وأكد الصندوق، في الوقت نفسه، أن اللقاح الروسي أظهر أيضا فعالية بنسبة 100٪ ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وتؤكد بيانات التطعيم الرسمية من الإمارات العربية المتحدة أيضًا أن لقاح "سبوتنيك-V" لديه سجل أمان قوي. وعلى وجه الخصوص، لم يتم تسجيل أي حدث ضار خطير بعد التطعيم، ولم يتم تسجيل حالة واحدة من الاستشفاء (نقل إلى المستشفى) بعد التطعيم باللقاح الروسي.

وأشار الصندوق إلى أنه "لم يتم تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بالتطعيم. ولا توجد حالات تجلط وريدي دماغي بعد التطعيم. ولا توجد حالات التهاب عضلة القلب".

الصحة الأرجنتينية: لقاح "سبوتنيك V" يقلل من الوفيات بنسبة كبيرة

كشفت وزارة الصحة الأرجنتينية، يوم السبت، أن تلقي جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي يقلل من عدد الوفيات، عند الذين تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق، بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة.

وأجرت وزارة الصحة الأرجنتينية دراسة عن الموضوع وقالت في تقريرها، إن "النتائج الأولية من الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة لتقييم فعالية اللقاحات المختلفة المستخدمة في الأرجنتين على المرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق تظهر أن استخدام جرعة واحدة فقط من "سبوتنيك V" أو "أسترازينكا" يقلل من الوفيات بنسبة 70-80%".

وأضاف التقرير الصادر عن الوزارة أنه مع أخذ جرعتين من هذه اللقاحات، ينخفض ​​معدل الوفيات بنسبة تزيد عن 90%.

وشملت الدراسة 471682 شخصا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وأشارت وزارة الصحة الأرجنتينية إلى أن قرار السلطات بتأجيل إدخال الجرعة الثانية من أجل ضمان تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين بجرعة واحدة كان كافيا. وتم اتخاذ نفس القرار في كندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.