الأكاديمية الروسية للعلوم: اللقاحات الروسية ضد كورونا غير ضارة

أعلن مدير الأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرغييف، أن اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" غير ضارة، ولا يجب على المواطنين الروس تأجيل التطعيم والحصول عليه في الشهر المقبل.

وقال: "تعلن هيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للعلوم أن التأكيدات القائلة بأن التطعيم يمكن أن يسبب ضررا لصحة الإنسان، ليس لها أساس علمي، وأن اللقاحات الروسية المتاحة حاليًا لا يمكن أن تسبب أي ضرر للصحة، فالمرض (كوفيد 19) غالبا ما يؤدي الى مضاعفات خطيرة".

وأضاف: "إن الهيئة الرئاسية لأكاديمية العلوم الروسية تدعو سكان روسيا إلى عدم تأجيل التطعيم، وأخذ اللقاح في الشهر المقبل (يوليو/تموز)، ومن وجهة نظر العلم، هذه هي الاستجابة الأكثر ملاءمة لتحدي الوباء. هذا هو السبيل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية".