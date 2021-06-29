"سبوتنيك V" يحمي من السلالة الهندية رغم انخفاض فاعليته ضدها بشكل طفيف

أكد نائب مدير معهد غاماليا الروسي للأبحاث، دينيس لوغونوف، أن لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد السلالة الهندية من فيروس كورونا لكن بنسبة أقل بشكل طفيف من فعاليته المضادة للسلالة العادية، مشددا على أن فعاليته مثبتة.

أشار نائب مدير معهد غاماليا، إلى أن نسبة فعالية لقاح "سبوتنيكV" ضد السلالة الهندية أقل بحوالي 2.6 مرة مقارنة بنسبة فعاليته ضد السلالة العادية، وهذا يمثل انخفاضًا طفيفًا، وأن حمايته من السلالة الهندية لا تزال قائمة وفعالة.

"سبوتنيك V" أول لقاح في العالم مضاد لكورونا المستجد

وقال لوغونوف: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الانخفاض بمقدار 2.6 مرة يمثل انخفاضًا طفيفًا للغاية، وهو الأقل من بين جميع اللقاحات الأخرى في العالم، سواء من شركة (فايزر) أو (موديرنا)".

وكان لروسيا السبق في الإعلان عن إنتاج أول لقاح مضاد لكورونا في العالم وذلك في شهر أغسطس/آب 2020، ليصبح لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره "مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة"، منذ ذلك الوقت أحد أهم وأفضل 3 لقاحات في العالم.

ويعتمد اللقاح الروسي على استخدام فيروس من النوع البارد المعدل وراثيا تم تصميمه بحيث يكون غير ضار كناقل يعمل على إيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم لتحفيز الاستجابة المناعية، والتعرف على فيروس "كوفيد-19" ومقاومته حال الإصابة به.

و"سبوتنيك V" عبارة عن جرعتين بفارق زمني 21 يوما، ويمكن تخزينه في ظروف أفضل من سابقيه عند درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية، ونظرا لفعاليته العالية التي تتجاوز97% وسهولة نقله وتخزينه بات اللقاح متوفرا في أكثر من 67 دولة، وتراكمت الحجوزات عليه، لتعلن 20 شركة في 13 دولة البدء في إنتاجه داخلها.

لقاح "سبوتنيك لايت"

وفي مايو/آيار الماضي، سجلت روسيا لقاحا جديدا تحت اسم "سبوتنيك لايت"، أجازته عدد من الدول حول العالم، بينها البحرين ومنغوليا والأرجنتين ومنغوليا وفلسطين.

وأكدت وزارة الصحة الروسية آنذاك، أن جرعة واحدة فقط من اللقاح الجديد كافية لتحقيق استجابة مناعية قوية.

© Sputnik / Mohamed Hassan تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

و"سبوتنيك لايت" لا يتطلب تخزينه أو نقله في ظروف خاصة، وتصل فعاليته بحسب صندوق الاستثمار الروسي إلى 79.4% منذ اليوم 28 بعد تلقي التطعيم، وذلك مقابل 97% لـ"سبوتنيكV".