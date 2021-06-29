ممثل روسيا لدى الطيران المدني الدولي: لن نشارك في إعداد التقرير النهائي لحادث "راين آير"

أعلن ممثل روسيا لدى منظمة الطيران المدني الدولي سيرغي غودكوف، أن روسيا لن تشارك في إعداد التقرير النهائي عن حادثة هبوط رحلة راين آير في مينسك، ومن غير المتوقع عقد اجتماعات إضافية لمنظمة الطيران المدني الدولي قبل نشر الوثيقة في 13 سبتمبر/أيلول المقبل.

واشنطن - سبوتنيك. وقال غودكوف، لوكالة سبوتنيك اليوم الثلاثاء: "روسيا لن تشارك في إعداد التقرير"، مشيرا إلى أن اجتماع منظمة الطيران المدني الدولي عقد يوم أمس واتفق أعضاء مجلس المنظمة مع العمل الذي قامت به الأمانة.

وأضاف "تعليمات الرئيس (المنظمة) أعطيت لأعضاء لجنة التحقيق: تقديم التقرير النهائي لنتائج التحقيق في 13 سبتمبر".

ووفقاً له، ليس هناك خطط لعقد اجتماعات إضافية حتى 13سبتمبر المقبل.

هذا وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين آير" الأيرلندية، المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت في الـ 23 من أيار /مايو المنصرم اضطرارياً، في مطار مينسك؛ بسبب تقارير حول تفخيخ لم يتم تأكيده لاحقًا، إذ تم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروس، وصوفيا سابيغا، اللذين كانا على متنها.

إلى ذلك قررت شركات الطيران الغربية تعليق الرحلات إلى بيلاروس، وتحويل مسار رحلاتها الأخرى لتجنب التحليق فوق بيلاروس بعد حادثة طائرة "راين إير"، وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية.