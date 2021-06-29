تسجيل
19:01 GMT29 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حاملة الصواريخ تو-160 ترافق القاذفة الروسية سو-30 س/م فوق سماء سوريا.

    الدفاع الروسية: مقاتلات "سو 30" و"سو 24" منعت سفينة هولندية من انتهاك الحدود

    © Photo / Ministry of defence of the Russian Federation
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 41
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202106291049412838-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88-30-%D9%88%D8%B3%D9%88-24-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات "سو 30" و"سو 24" نفذت طلعات تحذيرية جوية آمنة بالقرب من سفينة هولندية ومنعتها من انتهاك الحدود.

    وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "لمنع انتهاك الحدود من قبل سفينة بحرية هولندية، انطلقت مقاتلتان من طراز (سو 30) و(سو 24) إلى الجو".

    إنزال غواصة نووية بيلغورود الروسية في منطقة أرخانغلسك، روسيا
    © Sputnik . Pavel Lvov
    مجلة: انطلاق "بيلغورود" الروسية "حاملة الغواصات" الصامتة وصانعة "التسونامي"
    وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الفرقاطة الهولندية "إيفرتسين" غيرت مسارها في المياه المحايدة للبحر الأسود واتجهت نحو مضيق كيرتش وبعد ذلك قامت مقاتلات روسية بمنع انتهاك الفرقاطة للحدود الروسية.

    وجاء في بيان الداع الروسية الذي صدر تعليقا على بيان الدفاع الهولندية التي تحدثت عن إجراءات خطيرة مزعومة قامت بها طائرات روسية: "في 24 يونيو/ حزيران 2021، كشفت وسائل المراقبة التابعة لأسطول البحر الأسود التي تتابع تحركات سفن الناتو في البحر الأسود، أن الفرقاطة إيفرتسين التابعة للبحرية الهولندية، التي كانت في المياه المحايدة، قد غيرت مسارها و بدأت التحرك باتجاه مضيق كيرتش ، وانطلقت مقاتلات "سو 30" و"سو 24" ونفذت الواجب" لمنع انتهاك الحدود الروسية.

    ونوهت الدفاع الروسية إلى أن الرحلات التي نفذتها المقاتلات الروسية بجانب السفينة الهولندية في البحر الأسود تمت وفقا للقواعد الدولية وعلى مسافة آمنة من الفرقاطة.

    وبينت الدفاع الروسية أنه وبعد تحليق المقاتلات الروسية، غيّرت الفرقاطة الهولندية من مسارها على الفور وعادت إلى اتباع المسار السابق.

    وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "أطقم الطائرات الروسية عادت إلى مطاراتها. وتم تنفيذ رحلات الطائرات الروسية وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

    المنظومة الصاروخية المدفعية بانتسير-إس أ المخصصة للقطب الشمالي خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    © Sputnik . Host photo agency / Vladimir Pesnya
    النسخة الحديثة من منظومة "بانتسير إم" تؤمن السيطرة على الجو من البر والبحر
    ويأتي بيان الدفاع الروسية على خلفية التصريحات التي أطلقتها وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بايلفيلد، اليوم الثلاثاء، التي زعمت فيها بأن سفينة حربية هولندية تعرضت للخطر في البحر الأسود يوم الخميس الماضي، عبر ما وصفتها بـ "مضايقات" من جانب مقاتلات روسية.

    وقالت الوزيرة بايلفيلد، في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الهولندية، إن "مقاتلات روسية مارست مضايقات ضد الفرقاطة (إيفريستين) التابعة للبحرية الملكية الهولندية في البحر الأسود يوم الخميس الماضي"، واصفة الأمر بأنه "غير مبرر وعمل عدواني".

    كما اتهمت روسيا بانتهاك اتفاقية الحوادث في البحر، لافتة إلى أن هولندا تعتزم التطرق لهذه الخطوات مع روسيا.

    الدفاع الهولندية" الفرقاطة تعرضت "لاضرابات" بعد الطلعات الروسية

    وبحسب البيان الهولندي، فإنه في يوم الخميس الماضي "عندما كانت سفينة إيفريستين التابعة للبحرية الملكية الهولندية في البحر الأسود جنوب شرق شبه جزيرة القرم. خلقت الطائرات المقاتلة الروسية أجواء غير آمنة."

    وجاء في البيان أن "الطائرات الروسية، التي كانت محملة، بقنابل وصواريخ جو – أرض، ضايقت مرارًا وتكرارًا السفينة إيفريستين، إذ حلقت بشكل خطير على ارتفاع منخفض وقريب، وقاموا بهجمات مخادعة لمدة مايقارب ال 6 ساعات".

    وتابع أن المعدات الإلكترونية في الفرقاطة الهولندية تعرضت أيضا لاضطرابات عقب "الهجمات الروسية".

    ويذكر أن الفرقاطة الهولندية إيفريستين تقوم بدوريات في البحر الأسود بمشاركة القوات البريطانية.

    وفي 23 يونيو/ حزيران، أي قبل يوم واحد فقط من حادثة الفرقاطة الهولندية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، وهددت لاحقا بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود إذا وقع المزيد من الأعمال "الاستفزازية" قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.

    وقالت روسيا إنها أسقطت قنابل في طريق المدمرة البريطانية أثناء مرورها بالقرب من شبه جزيرة القرم فيما اعتبرت موسكو هذا الحادث توغلا في المياه الروسية واستفزازا موجها ضدها.

    ومن جهتها زعمت بريطانيا، التي لا تعترف بتبعية القرم إلى روسيا، أن ديفيندر، أبحرت في المياه الأوكرانية وأن أي طلقات جرى إطلاقها كانت جزءا من تدريب مدفعي روسي تم الإعلان عنه مسبقا، نافية إسقاط قنابل.

    انظر أيضا:

    معرض لـ"ملابس الموتى"... عندما تزف العارضات داخل توابيت الرعب... صور وفيديو
    علماء يكشفون عن "فقاعة العذاب"... نهاية مؤلمة للكون بسبب "تفكك الفراغ"
    النسخة الحديثة من منظومة "بانتسير إم" تؤمن السيطرة على الجو من البر والبحر
    مجلة: وصول "ميغ 31 كا" إلى سوريا يكسبها قدرة "قنص" نقاط "الناتو" الضعيفة
    اكتشاف كوكب مثير "ليس له مكافئ" ظهر بعد تعرضه لشعاع نجمي... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان المجال المغناطيسي لشمسنا النئيطة، للمصور الأمريكي أندريو ماكارثي، يدخل ضمن القائمة القصيرة لمسابقة التصوير مصور المرصد الملكي الفلكي للعام
    روح الفضاء ورأس الدلفين... القائمة القصيرة لمسابقة "مصور الفلك للعام"
    أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
    أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك