بوتين في حوار مع المواطنين الروس..."الخط المباشر"

سيتواصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران، مع المواطنين الروس من خلال الحوار السنوي المباشر.

وسيبدأ الحدث في الساعة الـ 12 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

وسيتم نقل الحدث عبر عدد من القنوات التلفزيونية الروسية والمحطات الإذاعية، وكان الرئيس الروسي قد عقد اجتماعا، في وقت سابق، مع قيادات إدارته وبعض نواب رئيس الوزراء ووزير المالية.

وتعتبر القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية من أكثر المواضيع تداولا وبخاصة في فترة تفشي جائحة "كورونا"، بالإضافة لمواضيع تتعلق بالاقتصاد والتعليم واستعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، ومواضيع السياحة والصناعة.

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق عن موعد الحوار، في بيان له جاء فيه: " بوتين سيجيب على أسئلة المواطنين حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، والأجندة الدولية. وسيستطيع كل مواطن سؤال الرئيس الروسي، هاتفيا أو عبر الرسائل القصيرة، أو صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تطبيق الاتصال المرئي المباشر مع الاستديو".

يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.