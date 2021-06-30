بوتين يعلن أنه تلقى لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا

وقال بوتين عبر "الخط المباشر": "اتخذت قرار، التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"، خصوصا وأن القوات المسلحة الروسية تلقت لقاح "سبوتنيك V"، وأنا القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وتابع بوتين: "بعد الجرعة الأولى لم أشعر بشيء وبعد حوالي أربع ساعات شعرت بشيء ما في مكان الحقنة، ظهرت حساسية طفيفة، بعد الجرعة الثانية، تلقيتها في الساعة 12 ظهرا، وفي حوالي الساعة 12 ليلا كانت حرارتي 37.2، نمت وعندما استيقظت من نومي كانت الحرارة 36.6".

كما وتحدث بوتين عن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في روسيا والذي وصل الى 23 مليون مواطن.

وتابع بوتين حديثه عن التطعيم قائلا: "إنه بعد التطعيم يمرض حوالي 10 في المئة فقط بشكل أخف ودون عواقب، وهذا هو المهم".

وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق، عن موعد الحوار في بيان له جاء فيه: "بوتين سيجيب على أسئلة المواطنين حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، والأجندة الدولية. وسيستطيع كل مواطن سؤال الرئيس الروسي، هاتفيا أو عبر الرسائل القصيرة، أو صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تطبيق الاتصال المرئي المباشر مع الاستديو".

يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.