بوتين: لست من مؤيدي التطعيم الإجباري

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه ليس من مؤيدي التطعيم الإجباري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نحو 23 مليون مواطن قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال بوتين عبر "الخط المباشر": "لقد قلت من قبل أني لست من مؤيدي التطعيم الإجباري، وسأظل متمسكا بهذا الرأي".

وعن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا قال بوتين: "لقد تجاوز عددهم 20 مليونا، نحو 23 مليونا تلقوا اللقاح بالفعل. كل شيء على ما يرام، والحمد لله لا توجد لدينا مواقف حرجة بعد التطعيم، مثلما كان الحال بعد التطعيم بلقاحي أسترازينيكا أو فايزر".

وفي إجابته عن سؤال بشأن إقامة بعض مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في روسيا في ظل جائحة كورونا، قال بوتين: "بالنسبة لبطولة اليورو لكرة القدم، فقد كنا مضطرين للوفاء بالتزاماتنا تجاه تنظيم هذا الحدث الكبير".