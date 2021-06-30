بوتين: الأمور المتعلقة بأوكرانيا تحل في واشنطن وقسم منها في باريس

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن القيادة الحالية لأوكرانيا غير ودية في علاقاتها مع روسيا.

وأضاف بوتين عبر "الخط المباشر": "لا أعتقد بأن الشعب الأوكراني غير ودود، فنحن واحد. إلا إن قيادة أوكرانيا غير ودية معنا. وهذا أمر واضح تماما".

وتابع قائلا: "أعتقد أن الأوكرانيين والروس هم شعب واحد بشكل عام".

وقال بوتين "ما الفائدة من اللقاء مع زيلينسكي إذا كان قد منح بلاده للسيطرة الخارجية. المسائل الهامة التي تمس أوكرانيا لا يتم حلها في كييف، وإنما في واشنطن، وبرلين وباريس. عن ماذا سنتحدث؟ في الوقت نفسه، أنا لا أرفض لقاء من هذا النوع، لكن نحتاج إلى أنه نفهم عن ماذا سيدور الحديث".

وردا على سؤال حول عدم إدراج أوكرانيا في لائحة الدول غير الصديقة لروسيا، أجاب بوتين قائلا: "لقد تحدثت بالفعل عن هذا عدة مرات ويمكنني أن أكرره مرة أخرى - أعتقد أن الأوكرانيين والروس بشكل عام شعب واحد. ولأنني لا أعتقد بان الشعب الأوكراني غير ودود معنا".

هذا ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، 30 يونيو/حزيران، الدورة الـ18 من حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس.

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