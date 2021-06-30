بوتين: روسيا لا تخطط لحجب الشبكات الاجتماعية الأجنبية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لحجب الشبكات الاجتماعية الأجنبية، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الشبكات ترسل روسيا بعيدا، ولا تفي بالمتطلبات والقوانين.

وقال بوتين عبر "الخط المباشر": "لا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، لن نحظر أي شخص، سنعمل معهم. لكن هناك مشاكل تكمن في أنهم يرسلوننا بعيدا، لا يلتزمون بمتطلباتنا والقوانين الروسية".

وتابع بوتين: "هكذا نقول لهم: إنكم توزعون مواد إباحية للأطفال أو تعليمات حول الانتحار، أو كيفية صنع زجاجات المولوتوف، وما إلى ذلك، عليكم إزالة هذا. وهم لا يستمعون إلينا، ولا يريدون حتى لسماع ما نقوله".

وأضاف الرئيس الروسي أنه في المرحلة الأولى، يجب أن تفتح المنصات الدولية مكاتب تمثيلية كاملة وكيانات قانونية في روسيا يمكن للمرء إجراء حوار معها.

استشهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببرنامج "تلغرام" كمثال على التفاعل الطبيعي بين السلطات والشبكة الاجتماعية.