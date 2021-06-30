قراصنة يهاجمون برنامج "الخط المباشر" مع الرئيس الروسي

موسكو-سبوتنيك. وقالت مقدمة البرنامج "فلاديمير فلاديميروفيتش، قيل لي للتو إنه لم يكن من أجل لا شيء أن لدينا علاقة سيئة مع إيلينا فلاديميروفنا كالينينا (من نوفوكوزنتسك - محرر). الحقيقة هي أن الهجمات، هجمات DDoS القوية، يتم إطلاقها على أنظمتنا الرقمية في هذه الثواني".

ورد الرئيس بوتين "هل تمزحين؟ هل أنت جدية؟"، مضيفا أنه "اتضح أن هناك قراصنة كوزباس".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هجمات القراصنة على برنامج "الخط المباشر" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو هجوم DDOS، موضحا أنه لم يتم التعرف بعد على الجهة المسؤولة عن الهجوم.

هذا وخلال مجريات برنامج "الخط المباشر"، لم يتمكن منظمو الحدث من إنشاء اتصال خالٍ من المشاكل مع أحد سكان كوزباس، الذي أراد أن يخبر الرئيس عن مشاكل الإصلاحات في روضة أطفال حفيدتها.

هذا ويجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، 30 يونيو/حزيران، الدورة الـ18 من حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس.

تعتبر القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية من أكثر المواضيع تداولا وبخاصة في فترة تفشي جائحة "كورونا"، بالإضافة لمواضيع تتعلق بالاقتصاد والتعليم واستعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، ومواضيع السياحة والصناعة.

يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.