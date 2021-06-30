بوتين يتحدث عن موقفه من الحميات الغذائية

وقال الرئيس خلال "الخط المباشر"، ردا على سؤال عن الحميات: "لدي قاعدة عامة. يمكن تسميتها حمية، أو لا يمكن. كل شيء جيد إذا كان يوجد اعتدال".

استمر الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 3 ساعات و42 دقيقة، تمكن خلالها رئيس روسيا من الإجابة على 68 سؤالاً. في المجموع، تم استلام ما يقرب من 2.2 مليون طلب. كانت هناك أسئلة حول مواضيع شخصية. على وجه الخصوص، كان الروس مهتمين بما إذا كان رئيس الدولة يغني أغاني في إجازته، وما الذي يحلم به.