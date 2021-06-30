موسكو.. تقييد 19 موقعا يصدر "رمز الاستجابة السريعة" وهميا لدخول الأماكن العامة

قامت مصلحة مراقبة الصحة الروسية بحجب 227 صفحة مزيفة على الإنترنت، بما في ذلك تلك الخاصة ببيع شهادات التطعيم ، وتقييد الوصول إلى 19 موقعا يسمح بإنشاء رموز "QR" لزيارة الأماكن العامة.

وقالت الخدمة الصحفية للمصلحة في بيان: "في المجموع، تم حظر 227 صفحة في عام 2021، بما في ذلك تلك التي تحتوي على معلومات حول بيع شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا أيضا، وبناء على متطلبات مكتب المدعي العام في روسيا، يكون الوصول إلى 19 موردًا، يسمح بإنشاء رمز "QR code" أو ما يعرف بـ"رمز الاستجابة السريعة" لزيارة الأماكن العامة، محدودا".

وأضاف البيان: "ينص القانون على عقوبة في شكل غرامة تتراوح بين 300 و 700 ألف روبل، أو تقييد للحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وإذا تسبب نشر معلومات كاذبة في إلحاق ضرر بالصحة، فإن الغرامة من 700 ألف إلى 1.5 مليون روبل، ومدة السجن تصل إلى ثلاث سنوات. وإذا تسبب نشر معلومات مزيفة عن وفاة شخص أو عواقب وخيمة أخرى، فستكون الغرامة من 1.5 مليون إلى 2 مليون روبل ، ومدة السجن - حتى خمس سنوات". © Sputnik . Evgeny Odinokov سياح موسكو بحاجة إلى "رمز الاستجابة السريعة" لزيارة مرافق المدينة

في المقابل، واصلت الدائرة، نشر معلومات غير دقيقة ذات أهمية اجتماعية عن عمد تحت ستار رسائل موثوقة يستلزم فرض غرامة إدارية على الكيانات القانونية بمبلغ يتراوح بين 3 ملايين و 5 ملايين روبل.

سياح موسكو بحاجة إلى "رمز الاستجابة السريعة" لزيارة مرافق المدينة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في موسكو أن شهادة الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" لا تعتبر تصريحا طبيا يخول صاحبه الدخول إلى المنشآت التي تطالب زائريها بوجود اعتمادات تثبت خلوهم من الفيروس.

وقال مقر العمليات بأن هذه الوثائق لن تخول صاحبها الدخول إلى المنشآت أو التجمعات الرياضية.

وأضاف المقر بأن السياح الراغبين بزيارة المطاعم والمؤسسات في العاصمة موسكو، يحتاجون لإصدار "QR code" أو ما يعرف بـ"رمز الاستجابة السريعة"، والذي يتم الحصول عليه بعد تعبئة استمارة خاصة يثبت فيها الشخص خلوه من الفيروس أو أنه قد أصيب به سابقا أو تلقيه اللقاح.

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، الجمعة أيضا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.