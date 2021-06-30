بوتين: إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي أمر مستحيل وغير عملي

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عدم إمكانية إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي من الناحية العملية.

وقال بوتين، إنه مقتنع بأنه ليس من المنطقي إعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي.

وأضاف بوتين "إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي أمر مستحيل لعدة أسباب وحتى غير عملي. مع الأخذ في الاعتبار العمليات الديموغرافية في بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق". مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك قد تواجه البلاد قضايا اجتماعية لا يمكن حلها، وحتى مع تآكل "النواة العرقية المكونة للدولة".

لم يعد الاتحاد السوفيتي، الذي كان يضم 15 جمهورية، موجودا في 25 ديسمبر/ كانون الأول 1991، عندما أعلن ميخائيل جورباتشوف إنهاء رئاسته.

وقد سبق ذلك توقيع اتفاقية، سميت فيما بعد "Belovezhsky"، والتي تحدثت عن نهاية تاريخ الاتحاد السوفيتي وإنشاء رابطة الدول المستقلة.

يذكر بأن "الخط المباشر " للرئيس الروسي مع المواطنين لهذا العام استمر لثلاث ساعات و 42 دقيقة أجاب خلالها الرئيس على 68 سؤالا.