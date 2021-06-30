لافروف: بلادنا تقدر بشدة موقف تركيا من التعاون العسكري بشأن صواريخ "إس- 400"

أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تقدر عالياً موقف تركيا بشأن تطوير التعاون العسكري التقني، بما في ذلك نية أنقرة استخدام الفوج الأول من نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس- 400" لضمان قدرتها الدفاعية.

وقال لافروف عقب لقائه نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو في أنطاليا: "نحن نقدر عالياً الموقف المبدئي لتركيا بشأن تطوير التعاون العسكري التقني، بما في ذلك نية أصدقائنا الأتراك استخدام الفوج الأول من منظومة "إس-400"، المضادة للصواريخ، لضمان القدرة الدفاعية".

وتم توقيع اتفاقية توريد نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في العاصمة أنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض جزئي من روسيا، لتمويل شراء "إس–400".

وبدأت عمليات تسليم المنظومة، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، في منتصف يوليو/ تموز 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها، بمجموعة باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "أف -35" لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها، لكن أنقرة رفضت تقديم تنازلات وواصلت مفاوضاتها بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، بأن لا يتوقع من تركيا اتخاذ خطوات مختلفة فيما يتعلق بملفي طائرات "إف- 35"، ومنظومة "إس- 400"، لأننا قمنا بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بطائرات "إف- 35"، ودفعنا الأموال المترتبة علينا".

وأكّدت تركيا على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.