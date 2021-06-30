نيبينزيا: ندعو واشنطن للعودة إلى خطة العمل الشاملة فورا

شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه يجب على الولايات المتحدة العودة فورًا إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأكد نيبينزيا أنه لا بديل عن خطة العمل الشاملة المشتركة. وكما أشار الممثل الدائم، يجب الآن تكريس كل الجهود لاستعادة الخطة.

وقال: "الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ذلك في تقريره، وعملياً هذا يعني أنه يجب على الولايات المتحدة العودة فورًا إلى الامتثال الكامل لمتطلبات القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة، ويجب على الجانب الإيراني اتخاذ تدابير فورية ردا على هذه الخطوات وإلغاء جميع الالتزامات التي جمدها سابقًا، وقبل كل شيء ضمان شفافية البرنامج النووي الإيراني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أن الجولات القليلة الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، ساعدت في بلورة الخيارات التي ينبغي اتخاذها من قبل طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لبنود الاتفاق.

وذكر نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، أن: "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ونحن نؤمن بأن الدبلوماسية في التنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين هي أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف".

جاء هذا، اليوم الأربعاء، في خطاب مبعوث الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الموجه لمجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة "رويترز".

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.