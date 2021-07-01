الأمن الفيدرالي يعتقل زعيم أحد التنظيمات الإرهابية في تتارستان الروسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال زعيم الفرع الإقليمي لتنظيم "حزب التحرير" الإرهابي (المحظور في روسيا) في تتارستان؛ مشيرًا إلى أنه كان يعمل على نشر الإيديولوجية الإرهابية بين المواطنين.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع قوات الحرس الوطني ووزارة الداخلية في إطار عملية خاصة في جمهورية تتارستان باعتقال زعيم تنظيم "حزب التحرير" الإرهابي في تتارستان".

وأشار البيان إلى أن زعيم التنظيم في تتارستان في إطار سعيه تجنيد المسلمين الروس في صفوف الإرهابيين، كان ينشر من خلال شبكة الإنترنت إيديولوجية إرهابية للوصول إلى أهدافه إلى جانب تشجيع التعصب وعدم التسامح تجاه الأديان الأخرى.

وأوضح البيان أنه تم ضبط مواد دعائية لـ"حزب التحرير" ووسائط إلكترونية، في مكان إقامة المعتقل.

وتم فتح قضية جنائية، وتواصل الهيئات المختصة إجراءات البحث والتقصي والتحقيق.