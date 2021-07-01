سلطات موسكو تحدد السبيل الوحيد للخروج من الوضع الوبائي "المتوتر"

سجلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، أكثر من 7500 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 الساعة الأخيرة، فوصفت السلطات الوضع بأنه "متوتر".

وقال أليكسي خريبون، رئيس إدارة الصحة في موسكو، للصحفيين: "الوضع متوتر للغاية، الفترة التي يصبح فيها الأمر أسهل، بشكل مباشر، أولاً وقبل كل شيء، تعتمد على مدى سرعة تطعيم سكان موسكو"، مشيرا إلى أن هناك كل الشروط المؤاتية لذلك.

تدهور الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية، وكان للعاصمة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات المتزايدة، وحرصت السلطات على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية ، سيرغي سوبيانين،عن بدء إعادة تطعيم سكان موسكو ضد فيروس كورونا بأحد لقاحي "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك V" ابتداءً من اليوم، الأول من يوليو/تموز.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 23 ألف 543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حين بلغ عدد الإصابات يوم أمس 21 ألف 042 حالة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 5 ملايين 538 ألف 142 إصابة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 16 ألف و928 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، بذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 5 ملايين و17 ألفا و321 شخصا.

يعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا، وساهم في نزول أعداد الإصابات من قرابة 30 ألفا إلى نحو 7000 مصاب في اليوم، بسبب فعاليته الكبيرة ضد متحور ووهان والتي بلغت نحو 92%، وبالرغم من أن فعاليته تقل بشكل طفيف ضد متحور "دلتا"، إلا أنه يبقى فعالا بشكل كبير وقادرا على حماية الناس.