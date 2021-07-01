بوتين ولوكاشينكو يبحثان ضغوط العقوبات الغربية على بيلاروسيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، مسألة ضغوط العقوبات المستمرة على بيلاروسيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تم التطرق لمشكلة ضغوط العقوبات المستمرة على جمهورية بيلاروسيا، حيث أعرب الجانب الروسي تضامنه مع بيلاروسيا، التي تعارض القيود غير الشرعية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية في انتهاك للقانون الدولي".

يشار إلى أنه تمت مناقشة عدد من القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي؛ وذلك عشية الجلسة العامة لمنتدى "أقاليم روسيا وبيلاروسيا" الثامن، بمشاركة الرئيسين الروسي والبيلاروسي عبر تقنية الفيديو.

وكان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاعات اقتصادية في بيلاروسيا ردا على ما وصفه بـ"تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ووفق بيان للاتحاد الأوروبي: "تتضمن العقوبات فرض قيود على تجارة أسمدة البوتاس، والمنتجات البترولية، والسلع المستخدمة في إنتاج أو تصنيع منتجات التبغ".

كما تشمل أيضا "حظرا على مبيعات المعدات والبرمجيات إلى بيلاروسيا التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت والمكالمات الهاتفية".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تأتي "في ضوء تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية والصحفيين"، وكذلك تتعلق بالهبوط الإجباري لطائرة "راين آير" في مينسك يوم 23 أيار/مايو الماضي.

ويشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته تدريجيا منذ فوز ألكسندر لوكاشنكو، بولاية سادسة، في أغسطس/ آب الماضي.