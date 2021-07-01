مجلس الفيدرالية يحذر المراقبين الدوليين من التدخل في الانتخابات الروسية

حذر مجلس الفيدرالية الروسي المراقبين الدوليين من محاولة التدخل في العملية الانتخابية المقررة في سبتمبر/ أيلول من هذا العام، مشيرا إلى مخاوف بشأن النوايا الحقيقية لبعثة المراقبة من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت مجموعة المراقبة التابعة للجنة مجلس الفيدرالية لحماية سيادة الدولة في بيان: "نحذر المراقبين، بمن فيهم الدوليون، من استغلال وضعهم و محاولة التدخل في العملية الانتخابية. وبالتالي، لا تزال هناك مخاوف بشأن النوايا الحقيقية لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، المعروفة بموقفها المتحيز تجاه الانتخابات الروسية".

واضاف البيان: "تم تسجيل زيادة في محاولات تدخل من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي في استراتيجيته تجاه روسيا على ضغط العقوبات ومحاولات التأثير على الوضع الاجتماعي والسياسي في بلدنا".

يذكر أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أشار في وقت سابق، إلى أن هناك محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أهمية اعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية وحقوق المواطنين الروس.