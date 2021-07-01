الأمن الفدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية أعدها عناصر "داعش" في موسكو ومقاطعة أستراخان

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي التحضير لأعمال إرهابية من قبل أعضاء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)".

وأضاف البيان: "تنفيذا لتعليمات زعماء التنظيم الإرهابي، خطط مواطنان روسيان للهجوم في توقيت واحد على أماكن مزدحمة بالمواطنين في مدينة موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء".

وأشار البيان إلى قيام أحد المجرمين في مقاطعة أستراخان بمقاومة قوات الأمن أثناء القبض عليه، ما أدى إلى قيام القوات بتحييده، أما الثاني فقد تم اعتقاله في موسكو.

ونوه البيان إلى العثور على أسلحة آلية وذخيرة، وقنبلة يدوية من طراز "أف-1"، وأدبيات دينية متطرفة، أثناء تفتيش وخلال عمليات البحث، في أماكن إقامة المتهمين. وتم فتح قضايا جنائية مرتبطة بثبوتيات المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.