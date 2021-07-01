رابع دواء روسي مضاد لفيروس كورونا يرى النور قريبا..."مير 19"

أعلن مدير معهد المناعة الروسي، موسى خائيتوف، اليوم الخميس، أن من المخطط أن تنتهي الأبحاث على الدواء "مير-19" المضاد لفيروس كورونا، والذي يقوم المعهد بتطويره، بحلول نهاية فصل الصيف.

وقال خائيتوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد انتهينا من المرحلة الأولى من التجارب على المتطوعين الأصحاء، والتي تم خلالها إثبات أن استنشاق هذا الدواء لا يسبب أي آثار جانبية. وقد بدأنا المرحلة الثانية في شهر أيار/مايو، وهي مرحلة تحديد فعاليته على المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19. نأمل في استكمال جميع الأبحاث بحلول نهاية الصيف ونبدأ تسجيل الدواء".

وبذلك سيصبح "كير-19" رابع دواء بعد أدوية مسجلة في روسيا، الأول هو "أفيفافير"، الثاني "أريبليفير" والثالث "كورونافير" (فافيبيرافير).

ويذكر أن أفيفافير هو أثبت فعاليته في حجب آليات تكاثر فيروس كورونا. وقد حصل على تسجيل في وزارة الصحة الروسية وأصبح أول دواء في العالم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" (الشركة الروسية لصناعة الأدوية).

تدهور الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية، وكان للعاصمة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات المتزايدة، وحرصت السلطات على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين،عن بدء إعادة تطعيم سكان موسكو ضد فيروس كورونا بأحد لقاحي "سبوتنيك لايت" و"سبوتنيك V" ابتداءً من اليوم، الأول من يوليو/تموز.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 23 ألف و543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حين بلغ عدد الإصابات يوم أمس 21 ألف و042 حالة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 5 ملايين و538142 ألف إصابة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 16 ألف و928 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، بذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 5 ملايين و17 ألفا و321 شخصا.

يعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا، وساهم في نزول أعداد الإصابات من قرابة 30 ألفا إلى نحو 7000 مصاب في اليوم، بسبب فعاليته الكبيرة ضد متحور ووهان والتي بلغت نحو 92%، وبالرغم من أن فعاليته تقل بشكل طفيف ضد متحور "دلتا"، إلا أنه يبقى فعالا بشكل كبير وقادرا على حماية الناس.