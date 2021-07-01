الخارجية الروسية: مطالب دولة التشيك بشأن دفع تعويضات عن الانفجارات غير مقبولة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر مطالب دولة التشيك بشأن دفع تعويضات عن الانفجارات التي حصلت على أراضيها غير مقبولة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي قالت: "حكمنا بسيط: لقد ارتبكت براغ وتم الخلط الأمور، لأنه لا علاقة لها بالمصالح الوطنية التي تحولت إلى أساطير لترويج الأوهام الخاصة والتي تم تصويرها على أنها حقائق".

وأضافت قائلة:"نحن بالطبع نعتبر ادعاءاتها غير مقبولة".

كما أشارت زاخاروفا أن هناك انقسام كبير في السلطة التشيكية نفسها في تقييمات ونسخ ما حدث في فربيتيكا.

وفي وقت سابق، طالبت براغ روسيا بتعويضات بمبلغ 25.5 مليون يورو بسبب تفجيرات حصلت عام 2014 في مستودعات عسكرية بقرية فربتيسا، بينما تطالب باستبعادها من قائمة الدول المعادية لروسيا.