بوتين يوقع مرسوما بمنح بعض العائلات الروسية مبلغا مقطوعا من المال

وأفادت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن دفع مبلغ مقطوع للأسر التي لديها أطفال.

وجاء نص المرسوم: من أجل تقديم الدعم الاجتماعي للعائلات التي لديها أطفال، أقرر منح مبلغ 10000 روبل روسي، تدفع لمرة واحدة بين أغسطس/آب و ديسمبر/كانون الأول 2021، لمواطني الاتحاد الروسي التاليين المقيمين في أراضي روسا الاتحادية:

أحد الوالدين (الوالدان بالتبني والأوصياء) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا ممن يحملون الجنسية الروسية (بشرط أن يبلغ الطفل سن 6 في موعد لا يتجاوز 1 سبتمبر 2021)؛

الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا، والذين يحملون الجنسية الروسية ويدرسون في برامج التعليم العام الأساسي، أو أحد والديهم (ممثلين قانونيين).

وكان الرئيس الروسي قد ألقى في الـ19 من حزيران/يونيو كلمة في مؤتمر "روسيا الموحدة" تحدث فيه عن ضرورة دعم الأسر التي لديها أطفال تحديداً.

وقال بوتين: "إن وجود أسرة مزدهرة وقوية ولديها أطفال هو أساس مستقبل روسيا".

ونوه إلى أن مهمة حزب "روسيا الموحدة" الأولى هي دعم العائلات التي لديها أطفال.