بوبوفا: كل السلالات تحت مسمى "كورونا"... واللقاحات الروسية تحمي من هذا المرض

أفادت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن سلالات الفيروس المتحورة تقع تحت مسمى واحد، هو كورونا، مشيرة إلى أن اللقاحات الروسية جميعها تحمي من هذا المرض.

وقالت بوبوفا في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي للصحة في موسكو: بداية أود أن أشكر العمدة سيرغي سوبيانين ونائبته للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا على "إنقاذ موسكو" من فيروس كورونا.

وأضافت: معدل الإصابة بالفيروس التاجي في موسكو أعلى بثلاث مرات مقارنة بالمؤشر الخاص بالبلاد، وأن 10 مناطق روسية تعتبر ذات الارتفاع الأكبر بنعدلات الفيروس.

وأشارت بوبوفا أن كورونا لن يكون آخر جائحة في تاريخ البشرية، منوهة إلى أن كل السلالت المتحورة هي تحت مسمى واحد "كورونا"، وكل سلالة جديدة من "كوفيد – 19" أقوى قليلاً من سابقتها لكنها لا تزال نفس الفيروس، وجميع اللقاحات الروسية تحمي من هذا المرض.

وأكدت على أن اللقاح يواجه كورونا حتى عندما يتطور المرض، وقالت: قد يتطور المرض، لكنه سيكون خفيفًا ولن يتسبب في حدوث مضاعفات في المستقبل.

وفي هذا السياق قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية: بحلول 2024، يجب تغطية حاجة الدولة الروسية من أنظمة الاختبار واللقاحات ومعدات الوقاية بنسبة 100%.. وبحلول عام 2030، يتعين على روسيا الاتحادية تحقيق الريادة العالمية في علم الأوبئة، وتعلم تشخيص الإصابات غير المعروفة سابقا وتحليلها وخصائصها وطرق عدواها والحماية منها في غضون 24 ساعة.

وشددت بوبوفا على أنه لا أحد ممكن أن يعرف كيف سيتحور الفيروس مستقبلا، وإلى أي سلالة سيتحور، "لذلك قد يحدث ونضطر لاختراع لقاحات جديدة تتناسب مع المتحور الجديد"، قالت هي، مؤكدة مرة ثانية أن "لقاحات كورونا الروسية مضادة وفعالة ضد السلالات الموجودة".

وتدهور الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية، وكان للعاصمة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات المتزايدة، وحرصت السلطات على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 23.218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة (6893 إصابة في موسكو)، في حين بلغ عدد الإصابات وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 5 ملايين 561 ألف 360 إصابة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 18 ألف و197 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، بذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 5 ملايين و35 ألفا و518 شخصا.

يعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا، وساهم في نزول أعداد الإصابات من قرابة 30 ألفا إلى نحو 7000 مصاب في اليوم، بسبب فعاليته الكبيرة ضد متحور ووهان والتي بلغت نحو 92%، وبالرغم من أن فعاليته تقل بشكل طفيف ضد متحور "دلتا"، إلا أنه يبقى فعالا بشكل كبير وقادرا على حماية الناس.