سلطات موسكو تنصح المصابين بالتنفس الحاد البقاء في المنازل

أعلنت نائبة محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الجمعة عن ضرورة بقاء المرضى والمصابين بعدوى التنفس الحاد بالعاصمة موسكو في منازلهم.

وقالت راكوفا لوكالة "سبوتنيك": "قبل تلقي نتيجة الفحص المتعلق بفيروس كورونا، يجب على جميع المرضى المصابين بعدوى التنفس الحاد يجب عليهم الامتثال بالعزل الذاتي وعدم الخروج من البيت".

واعتبرت راكوفا أن جميع حالات السارس المنتشرة من اليوم في موسكو تعتبر فيروسات من الحالات التاجية المحتملة وأصحابها ملزمين بالتواجد في المنزل وإبلاغ السلطات في حال تطور الأمر.

هذا وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا، للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل، بحلول 15 يوليو المقبل.

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات الروسية لاتخاذ عدد من الإجراءت التقييدية للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه، أهمها فرض إجبارية التطعيم لعدد من الفئات والقطاعات.