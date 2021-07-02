لافروف: روسيا تعد لنسخة محدثة من مفهوم الأمن ​​في منطقة الخليج وستقدمه قريبا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة أن روسيا تعد لنسخة محدثة من مفهوم الأمن ​​في منطقة الخليج وستقدمه قريبا.

وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيره البحريني: "يبدي أصدقاؤنا اهتمامًا بمبادرتنا طويلة الأمد حول مفهوم الأمن الجماعي في الخليج. مع مراعاة آخر الأحداث، نحن الآن نعمل على نسخته المحدثة، وسنكون مستعدين لمشاركتها مع الأطراف المعنية في المستقبل القريب".

وأعلن متحدث باسم الحكومة البحرينية، يوم أمس الخميس، أن المنامة مع تعزيز "ثقافة السلام" في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من الصراع الدائر بين الخليج وإيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المتحدث باسم الحكومة البحرينية الذي قال إن "التعايش السلمي هو طابع الشعب البحريني وهو يعد الهدف الأساسي للسياسة الخارجية للمملكة".

وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية البحريني يتطلع للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف من أجل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.