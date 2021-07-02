الكرملين: لكي لا تتم مناقشة الإغلاق التام يجب أن نتلقى اللقاح جميعا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في موسكو أعلى بثلاث مرات من معدلات الإصابة في روسيا؛ مستبعدا إدخال الإغلاق التام في البلاد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع بالطبع، متوتر في عدد من المناطق. تعلمون أن معدل الإصابة في موسكو، في المتوسط، أعلى بثلاث مرات من المتوسط في روسيا، وفي سانت بطرسبورغ أيضًا محزن للغاية، وهناك أيضًا عبء كبير على نظام الرعاية الصحية، في مناطق أخرى".

وأشار إلى أن المقرات العملياتية للحكومة ورؤساء المناطق يعملون بجد في روسيا، ويمارسون صلاحياتهم الخاصة.

وأضاف "نحن نتعامل مع عدو ماكر للغاية في صورة فيروس كورونا وسلالات جديدة تظهر في بلادنا".

وأوضح أن فرض الإغلاق في روسيا لا يناقش مشيرا إلى ضرورة التطعيم.

وقال: "لا أحد يريد أي عمليات إغلاق، نعم، هذا الأمر لم يناقش، ولهذا السبب، ولكي لا تتم مناقشته، يجب أن نتلقى اللقاح جميعًا بأسرع وقت ممكن".

وتدهور الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية، وكان للعاصمة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات المتزايدة، وحرصت السلطات على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 23.218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة (6893 إصابة في موسكو)، في حين بلغ عدد الإصابات وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد 5 ملايين 561 ألف 360 إصابة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 18 ألف و197 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، بذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 5 ملايين و35 ألفا و518 شخصا.

يعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا، وساهم في نزول أعداد الإصابات من قرابة 30 ألفا إلى نحو 7000 مصاب في اليوم، بسبب فعاليته الكبيرة ضد متحور ووهان والتي بلغت نحو 92%، وبالرغم من أن فعاليته تقل بشكل طفيف ضد متحور "دلتا"، إلا أنه يبقى فعالا بشكل كبير وقادرا على حماية الناس.