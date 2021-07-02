وزير الطاقة الروسي يبحث مع سفير إيران التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، اليوم الجمعة، مع السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستثمارات، مركزا على مجال الطاقة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية : "بحث نيكولاي شولغينوف، خلال لقائه، مع السفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا الاتحادية، كاظم جلالي، القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا وإيران، مع التركيز على مشاريع الطاقة".

وأشار البيان إلى أن، الطرفين بحثا عقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية الثنائية المشتركة بين البلدين.

وترتبط روسيا وإيران بعلاقات تعاون جيدة في عدة مجالات، بما في ذلك وفي قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائه بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو في كانون الثاني/يناير الماضي، إن العلاقات بين روسيا وإيران لا تعتمد على "أهواء" الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات غير قانونية، مضيفا "علاقاتنا تتطور بناءً على مصالح الدولتين والشعبين، ونحن نبني خططنا دون النظر إلى أي طرف ثالث".

وبوقت سابق، وصف السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، العلاقات الإيرانية الروسية بأنها "مهمة للغاية واستراتيجية في مجالات كثيرة".