حافلة ركاب تمتلئ بالماء في قازان الروسية بمشهد مرعب... فيديو

تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة قازان الروسية بفيضانات كبيرة، أدت إلى غمر وسائل نقل ممتلئة بالركاب.

تم نشر مقطع الفيديو بواسطة أحد وسائل الإعلام المحلية العامة على "إنستغرام".

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تُظهر اللقطات كيف يملأ الماء الحافلة بسرعة، وبعض الناس يصعدون على المقاعد.

في وقت سابق في قازان، تم تعليق حركة النقل بسبب فيضان في أجزاء معينة من الطرق. وتم ترميمها لاحقا.