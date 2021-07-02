تطعيم أكثر من مليون شخص بلقاح "إيبيفاك كورونا" الروسي

صرح مدير المركز العلمي الحكومي الروسي "فيكتور"، رينات مقصودوف، اليوم الجمعة، أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من مليون شخص بلقاح "إيبيفاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

موسكو– سبوتنيك. وقال مقصودوف، في حديث لقناة "روسيا -1" : "لقد أنتجنا حاليا أكثر من 3.5 مليون جرعة من اللقاح. وتم طرح أكثر من 2.5 مليون جرعة للتداول المدني. ومع الأخذ بالاعتبار أن اللقاح يستخدم في خطة تطعيم ذات شقين، فإن أكثر من مليون شخص قد جرى تطعيمهم بالفعل".

وأشار إلى أن لقاح "إيبيفاك كورونا" آمن تماما، ولا توجد له آثار جانبية كبيرة.

يذكر، أن "إيبيفاك كورونا"، ثاني لقاح مسجل في روسيا للوقاية من عدوى "كوفيد-19". وتم تطوير هذا اللقاح في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بعد لقاح "سبوتنيك v" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة.

وكانت الهيئة الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريب نادزور" أكدت أن فاعلية لقاح "إبيفاك كورونا" تبلغ 100 في المئة، وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من اختباراته السريرية.